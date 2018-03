Maltempo e gelicidio al Nord, autostrade chiuse e ferrovie bloccate

La polizia stradale dell' Emilia-Romagna da ore sta 'scortando' fuori dai tratti autostradali gli automobilisti che procedevano verso Bologna. Le auto provenienti da Firenze vengono fatte uscire a Sasso Marconi; in A14 l'uscita obbligatoria è a Fano (Pesaro); in A13 le auto che procedono da Padova hanno uscita obbligatoria a Ferrara; in A1 l'uscita è a Parma. Proprio in A1 la situazione più complicata: il tratto autostradale era già stato chiuso ieri sera alle 21, poi nella notte era stato riaperto, ma verso le 5,30 la situazione è peggiorata di nuovo e si è resa necessaria la chiusura.

Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. È quanto comunica Rfi. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.

I «volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nell'arco della giornata e pertanto si consiglia a tutti gli utenti di evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate», invita Autostrade per l'Italia. In Emilia Romagna su «tutti i tratti continuano ad operare i mezzi speciali della società per limitare gli effetti del fenomeno, che perdurerà fino alla tarda mattinata di oggi sull'intera area».