Ancora un grande spavento sull'autostrada A14, l'auto tampona e si ribalta: terrore in galleria

Tamponamento in galleria, prima dell'uscita di Francavilla tra Pescara ovest e Pescara sud. Un'auto ha tamponato il veicolo che viaggiava davanti e si è ribaltata nel tunnel. E' stato il panico, chi ha assisito alla scena ha temuto il peggio, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Lo spettacolare incidente ha prodotto gravi disagi alla viabilità con code per 4 o 5 chilometri.

L'incidente è successo alle 16,40 e l'autostrada A14 è stata chiusa fino alle 17,20 di questo pomeriggio. I due mezzi sono stati rimossi, ma tuttora ci sono quattro chilometri di fila. Sul posto la polizia autostradale del settimo tronco.

Ultimo aggiornamento: 18:47

