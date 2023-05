​Incidente tra mezzi pesanti, chiusa l’A14 tra San Lazzaro e Bologna Fiere

Sull'autostrada A14 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'allacciamento con l'A1, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 18, che ha coinvolto tre mezzi pesanti.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano alcuni km di coda in direzione nord e uno in direzione sud, per curiosi.