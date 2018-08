Tragedia in A1: camion si ribalta e prende fuoco, due morti. Traffico nel caos

Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la vita. Nell'incidente - riferisce Autostrade per l'Italia - il mezzo pesante si è ribaltato e incendiato. Sul posto, al km 430, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano.

Agli utenti diretti verso Firenze, oltre a consigliare l'uscita di Orvieto ed il rientro a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria, per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte per poi raggiungere Perugia e riprendere l'A1 dalla Perugia Bettolle all'altezza di Valdichiana

