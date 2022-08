A14, giornata nera: camion contro auto, incidente a Cattolica in direzione Pesaro. Dieci chilometri di coda

CATTOLICA Giornata nera per l'A14, con le Marche strette a tenaglia tra i due incidenti che si sono verificati in Val Vibrata e tra i caselli di Riccione e Cattolica in direzione Pesaro. Il tamponamento in A14, nel tratto romagnolo, ha causato 10 chilometri di coda tra Riccione e Cattolica in direzione sud.

La ricostruzione dello schianto

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19: coinvolte una Giulietta con una coppia diretta a sud, ferma per per un problema nella corsia di emergenza, e un camion che trasportava latte e che ha tamponato il mezzo. Il camionista è rimasto tra le lamiere: sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia autostradale e l'elisoccorso. L'uomo è stato poi portato al "Bufalini" di Cesena e non sarebbe in pericolo di vita.