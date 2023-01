Bus finisce in un burrone e prende fuoco: 39 passeggeri morti bruciati vivi, difficile identificare le salme

Almeno 39 persone sono morte bruciate vive in un incidente in autobus. Il pullman passeggeri è precipitato da un ponte e ha preso fuoco nelle prime ore di domenica mattina. La tragedia è avvenuta nel distretto di Lasbela, nella provincia del Balochistan, in Pakistan. Difficili le operazioni di riconoscimento delle vittime, i cui corpi finora recuperati sono carbonizzati.

La dinamica dell'incidente

Il bus con 48 passeggeri a bordo stava viaggiando dalla città di Quetta a Karachi quando è finito in un burrone. «Almeno 39 persone sono morte mentre tre passeggeri sono stati salvati vivi», ha confermato l'assistente commissario Lasbela Hamza Anjum. Ha detto che mentre faceva un'inversione a U, il pullman si è schiantato contro un pilastro del ponte, cadendo successivamente in un burrone e prendendo fuoco. I soccorritori stanno spostando i cadaveri e i feriti negli ospedali vicini.