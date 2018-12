Auto si ribalta nel fossato: Daniel, 22 anni, â€‹muore incastrato fra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOMBINO DESE - Tragedia sulle strade del Padovano nella notte del 15 dicembre: intorno alle 2.30 un ragazzo è finito con la propria auto fuori strada, la vettura si è cappottata in un fossato in via Munardon a Piombino Dese, in provincia di Padova, e per il giovane non c'è stato scampo. La vittima è il 22enneI vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo del ragazzo dal groviglio di lamiere, mentre i medici del suem non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. Ai carabinieri spetterà il compito di ricostruire cosa abbia causato l'incidente.