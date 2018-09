Auto prende fuoco al casello dell'autostrada: paura e danni

di Vittorino Bernardi

THIENE - Momenti di paura poco dopo le 18 di ieri ale della A31 Valdastico per una Ford Mondeo che ha preso fuoco mentre il conducente era intento a pagare il pedaggio., l’uomo al volante è sceso in tempo dal mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme.I vigili del fuoco arrivati da Schio hanno spento le fiamme, ed evitato l’estensione del rogo a tutta la copertura telata del casello, andata comunque danneggiata come pure la postazione di pagamento.. Sul posto è giunto anche il personale ausiliario dell’autostrada.