Auto più rubate in Italia: la lista delle preferite dai ladri. Occhio alle 500, ecco dove

di Luca Calboni

e volete provare, magari facendo un viaggio fuori città, ma non sapete dove andare? Non possiamo darvi consigli sull'itinerario, ma una cosa è certa:Proprio all'ombra del Maschio Angioino infatti risultano esserci ilSecondo il report "Stolen Vehicle Recovery 2018", stilato dalla società americana LoJack, lo sport utility vehicle, più comunemente noto come, non soltanto nel capoluogo campano, ma in tutto il paese: il numero di Suv rubati è. Oltre alle piccole fuoristrada, i ladri partenopei - ma non solo - vanno ghiotti anche delle Fiat:. Nella top 10 delle macchine rubate seguono(7%),(3%),Oltre a Napoli, dove si registra il 37% del totale dei furti di veicoli,, con il 21%,con "solo" il 7%: in tutto. La maggioranza dei furti avviene però non per l'abilità dei ladri, ma per la distrazione dei proprietari, che lasciano il veicolo acceso, il finestrino o il tettuccio aperto e situazioni simili, che spianano la strada ai malintenzionati.