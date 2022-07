L'auto resta in panne, lei prende il sole sulla corsia d'emergenza: multata e denunciata

Lauto resta in panne in autostrada, ma ha deciso di prenderla con filosofia. O almeno, ha pensato che si trattasse di una buona idea.

La protagonista della vicenda è una donna che si trovava alla guida di un suv, che però l'ha lasciata a piedi sul tratto urbano dell'autostrada del Mediterraneo, ad Almería, in Spagna. Il suo Volkswagen Touareg, all'improvviso, ha avuto un guasto e la donna, probabilmente, stava aspettando l'arrivo di un carro attrezzi. Peccato che l'attesa, però, sia stata ingannata nel modo più pericoloso possibile.

Senza preoccuparsi di indossare un giubetto catarifrangente, né di segnalare adeguatamente l'auto in panne, la donna ha preso una sdraio e si è seduta comodamente a prendere il sole sulla corsia d'emergenza, sul retro del suv. Una performance che è stata filmata e ha fatto il giro dei social. E che non è sfuggita neanche alle forze dell'ordine. La Guardia Civil, infatti, grazie al numero di targa è riuscita a risalire alla donna, punendola con una multa e con una denuncia per aver costituito un pericolo sulla strada.