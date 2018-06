Scaccia una mosca, perde il controllo dell'auto e piomba nel canale: salvato

LOZZO ATESTINO - Poteva avere conseguenze tragiche lo spettacolare incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 giugno, quando una Volkswagen Polo che stava percorrendo via Pergoletti a Lozzo Atestino nel Padovano è uscita di strada autonomamente, senza nessuna causa apparente, e senza coinvolgimento di altre vetture, ed è carambolata fino a tuffarsi nel canale Bisatto. Secondo i primi accertamenti, a causare l'incidente è stata una mosca, che penetrata nell'abitacolo ha infastidito il conducente, che avrebbe cercato istintivamente di scacciarla: e facendo questo avrebbe perso il controllo del veicolo. Il canale Bisatto in quel punto è piuttosto largo e profondo almeno un paio di metri: quanto basta per affogare dato anche il fondo melmoso.



In casi come questo, quando l'auto finisce in acqua, gli occupanti dell'auto hanno pochi secondi per prendere la decisione giusta: giù i finestrini, aprire le porte, lasciare che l'acqua entri, e gettarsi fuori. Perché altrimenti la pressione esterna dell'acqua, quando l'auto affonda con le porte e i finestrini chiusi, rende quasi impossibile aprire la portiera e si resta intrappolati. Il conducente è stato prontissimo e lucido: è riuscito a venire fuori da solo ed è illeso. I pompieri intervenuti da Este e Mestre con il nucleo sommozzatori hanno però dovuto lavorare per circa due ore per recuperare l’auto dal canale.

