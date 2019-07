Auto investe due ragazzi in bici sulla Pontina un morto e un ferito grave

Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita, quando un' auto ha investito due ragazzi sulla statale 148 'Pontinà, a Terracina. Lo riferisce l'Anas precisando che si registrano forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto i Carabinieri di Latina, la Polizia stradale di Terracina, gli operatori del 118 e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Secondo quanto riferisceil Messaggero, i due giovani - di origine straniera - erano in bicicletta e stavano probabilmente andando al lavoro nei campi quando sono stati travolti da un'auto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione «VAI» di Anas, disponibile gratuitamente in «App store» e in «Play store». Inoltre si ricorda che il servizio clienti «Pronto Anas» è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scrive l'Adn-Kronos.