Auto finisce fuori strada muore 13enne. Illesi e sotto choc i genitori

Un 13enne é morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo viaggiava a bordo di un auto con padre e madre, sul sedile posteriore. Per cause ancora da stabilire l'auto é sbandata finendo in un canale in cemento poco sotto il livello della strada, via Ambovo.





Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118 che ha portato i due genitori al Pronto soccorso del Santa Croce, sotto choc e con ferite non gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA