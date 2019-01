Lancia un maxi-petardo dal terrazzo per festeggiare e brucia la sua auto

A Napoli si è ritrovato con la sua auto in fiamme per il colpa di un petardo. Ha lanciato un maxi petardo dal balcone e incendiando la sua utilitaria. È la ricostruzione fatta da alcuni testimoni dopo l'episodio avvenuro la notte del 31 dicembre scorso, San Silvestro, a Sant'Antimo vicino a Napoli e riportato da Napoli Today.





Un’auto, parcheggiata in una stradina adiacente a via Roma, è andata completamente distrutta dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione il rogo è stato originato dallo scoppio di una bomba carta lanciata proprio durante i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Quello che poi è emerso successivamente è che ad aver lanciato la bomba carta sarebbe stato il proprietario della vettura.



Per fortuna non si registrano feriti, se non la clamorosa beffa per il proprietario della vettura amante dei botti di fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA