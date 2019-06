Auto si schianta frontalmente contro un trattore e resta schiacciata: 3 morti

RAVENNA - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 a Glorie di Mezzano, alle porte di Ravenna. A scontrarsi sulla Reale, nei pressi dell'incrocio con via della Ferrovia, sono stati una vettura e un trattore con rimorchio. Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l'elicottero.



Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto con a bordo tre persone sha impattato frontalmente col trattore, un "John Deere" proveniente in direzione opposta. La vettura è rimasta schiacciata sotto il mezzo e i passeggeri sono morti sul colpo.

