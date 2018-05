Auto in vendita con i km abbassati: per titolare e venditore chiesti 18 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSELVE - Avevano il vizietto di alterare i contachilometri delle macchine in vendita spuntando, nei confronti degli ignari clienti, cifre più alte rispetto all'effettivo valore di mercato delle vetture. Rischiano grosso56 anni, di Conselve, titolare della, edipendente dell'autosalone. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, la pubblica accusa, rappresentata dal vpo Andrea Favaretto, ha chiesto ladi entrambi gli imputati per il reato disollecitando una pena di diciotto mesi di reclusione a testa. Il giudice Claudio Marassi pronuncerà la sentenza il 22 maggio.Secondo l'accusa, tra il settembre del 2013 e il gennaio 2016, i due Pellitteri sarebbero riusciti a raggirarealterando dila percorrenza delle macchine in vendita. Il primo degli episodi su cui ha indagato ilrisale al 19 settembre del 2013 quando i due hanno venduto una Opel Vivaro a 11.300 euro portando il contachilometri a quota 78 mila, quando i chilometri reali percorsi dal mezzo erano 202 mila.