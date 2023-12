Auto cannibalizzata nel cuore della notte in via Palermo: addio carrozzeria e interni

Risveglio traumatico per un giovane di Latina, che questa mattina è sceso di casa per andare a lavoro e ha trovato la sua Bmw Serie 1 parcheggiata sotto la sua abitazione in via Palermo cannibalizzata nel cuore della notte.

Ignoti hanno infatti infranto un vetro dello sportello posteriore per aprire la portiera del veicolo e portare via tanto gli interni – stereo, volante, sistema dell'aria condizionata –, quanto parti della carrozzeria – paraurti, fari e cofano.

Ingenti i danni per il proprietario, che si è subito recato in questura per sporgere denuncia.