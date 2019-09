Auto sulla folla a Berlino, media tedeschi: «4 morti e due feriti»

Al menos cuatro muertos y dos heridos en Berlín después de que un Porsche haya arrollado a peatones. El destino del conductor no ha sido publicado por ningún medio - BILD pic.twitter.com/MBMCvbY8jE — 6W (@6W_es) 6 settembre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma a Berlino , nella zona di Mitte. Una Porsche ha investito quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, si sarebbe trattato di un incidente, anche se le indagini sono ancora in corso. Si parla anche di due feriti: il conducente e il passeggero nella Porsche.