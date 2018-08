Rapina due turiste che stava accompagnando in hotel: arrestato autista " a noleggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Arrestato dalla polizia a Roma un uomo di 41 anni, dipendente di una cooperativa romana di autonoleggio con conducente, accusato di una rapina ai danni di due turiste. Ci sono voluti mesi ma alla fine dell'indagine, coordinata dal Gruppo Reati contro il patrimonio della Procura di Roma, il responsabile è stato individuato dagliagenti del commissariato Viminale.L'episodio risale ad aprile quando due ragazze arrivate a Fiumicino hanno chiesto all'uomo di portarle in un hotel del centro concordando il prezzo di 58 euro. Al termine della corsa, tuttavia, dopo aver già preteso più soldi dalle clienti lungo il tragitto, il conducente ha provato a truffarle nascondendo la banconota da 50 euro ricevuta insieme a un'altra da dieci euro e pretendendone un'altra. Scoperto da una delle due clienti che aveva visto il movimento, l'uomo è salito velocemente in macchina e nonostante una delle ragazze si mettesse davanti alla vettura reclamando a gran voce la restituzione dello zaino rimasto dentro, l'uomo ha accelerato e frenato bruscamente facendo finta di investirla prima di allontanarsi.Dopo la denuncia presentata agli uffici del commissariato Viminale, gli investigatori sono risaliti alla targa grazie alle telecamere presenti lungo il tragitto. L'auto è risultata in uso a una cooperativa della Capitale che fornisce servizio di noleggio auto con conducente e l'uomo alla guida è stato riconosciuto anche dalle ragazze. In passato era stato già denunciato per episodi simili a danni di turiste straniere. Si trova ora ai domiciliari.