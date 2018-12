Autista a un ragazzo di colore: «Non venire sul bus, usa il cammello»

Come spesso accade il pullman era pieno, ma un ragazzo di colore aveva poggiato il suo zaino su un sedile libero accanto a quello in cui era seduto

- ha detto al Tirreno la madre della studentessa che ha assistito alla scena

- Aveva sbagliato è vero. Ma mia figlia mi ha spiegato che accade spesso: basta chiedere cortesemente di far spazio per potersi sedere

. Ieri invece è intervenuto direttamente l’autista e lo ha fatto con modi non cortesi, tra cui appunto la frase sul cammello.



La società oggi spiega che «sono in corso delle indagini interne e, qualora l'episodio fosse verificato e confermato, saranno presi i necessari provvedimenti del caso». L'azienda, inoltre, si scusa per il «deplorevole comportamento» e «condanna qualsiasi atteggiamento di razzismo». All'inizio della prossima settimana il presidente di Trasporti Toscani si incontrerà con l'autista del bus per chiarire la vicenda.

