Autista sviene guidando un bus con 70 studenti: il mezzo finisce in un vigneto

VERONA - Attimi di paura a Sandrà (Verona) quando un autobus dell’Atv con a bordo una settantina di studenti, poco dopo le 7, è finito in un vigneto a causa di un malore dell’autista. Il bus, il servizio scolastico 440 che parte da Lugagnano di Sona e percorre tutto il basso lago arrivando agli istituti scolastici di Bardolino, era condotto da un autista di 26 anni. Dalle ricostruzioni fatte dopo l’incidente dai carabinieri, dai controllori di Atv e dalla testimonianza di un altro autista Atv che ha incrociato il bus proprio mentre finiva fuoristrada, il conducente avrebbe capito di sentirsi male ed è riuscito ad accostare il mezzo a lato della strada, in via Dei Fileni. Non ha però fatto in tempo a tirare il freno a mano prima di svenire.

Strada in discesa

L’autobus, con la strada in leggera discesa, a quindi ripreso a muoversi, fermandosi però, fortunatamente, dopo poche decine di metri, in un vigneto contro un filare di viti. L’urto ha però causato la caduta di alcuni ragazzi e un paio di loro, soccorsi dagli operatori del 118 assieme all’autista, sono stati trasportati in ambulanza per dei controlli all’ospedale di Peschiera del Garda. Gli altri studenti sono stati quindi condotti a scuola con un servizio sostitutivo fatto arrivare dall’Azienda trasporti Verona. Va detto che tutti gli autisti di Atv vengono periodicamente sottoposti a controlli dello stato psico-fisico. Il mezzo, partito da Lugagnano e diretto a Garda, è uscito di strada finendo in un vigneto poco prima di arrivare a Sandrà per un malore improvviso dell'autista. Sul bus c'erano diversi studenti che dovevano raggiungere le scuole sul lago. Dalle prime informazioni sono una manciata i ragazzi rimasti feriti, ma nessuno in maniera grave. Sul posto, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia.