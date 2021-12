Australia, esplode castello gonfiabile durante una festa: morti 4 bambini, altri 4 sono gravi

Tragedia durante una festa di fine anno in Australia Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno. «Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti - ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi».

APPROFONDIMENTI BLITZ FALLITO No vax tentano di occupare un ospedale, bloccati dalla polizia....

La festa a scuola

I bimbi, due maschi e due femmine, tutti di 6 anni, sono caduti da un altezza di circa 10 metri. La tragedia è avvenuta in mattinata (ora locale) nella scuola elementare di Hillcrest in Tasmania. Il commissario di polizia Darren Hine ha detto che gli agenti sono stati chiamati a scuola dopo che una raffica di vento ha causato il sollevamento in aria del castello e dei palloni gonfiabili. «In un giorno in cui questi bambini avrebbero dovuto festeggiare l'ultimo giorno di scuola elementare, invece stiamo tutti piangendo la loro perdita», ha detto Hine - I nostri cuori si spezzano per le famiglie e le persone care, i compagni di scuola, gli insegnanti di questi giovani che sono stati presi troppo presto. "I nostri pensieri sono anche con il personale dei servizi di emergenza che ha partecipato per cercare di salvare la vita di queste persone».

Non è ancora chiaro quanti bambini stessero giocando sul castello gonfiabile quando è esploso. Cinque sono in ospedale, quattro in condizioni critiche.

I precedenti

Non è la prima volta che si verificano tragici incidente nei parchi di gonfiabili. In Cina nel 2019 sono rimasti uccisi due bambini e feriti altri 20, mentre l'anno precedente una bambina è morta quando un gonfiabile è esploso a Norfolk. Sempre nel Regno Unito, nel marzo del 2016, un altro incidente, provocato dal vento, causò la morte di un bambino di sette anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA