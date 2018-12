Attraversa la strada: travolto da un'auto, muore davanti agli occhi della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVIANO - Un uomo è stato investito da un'auto ed è morto nel pomeriggio: è accaduto sulla provinciale tra Taviano e Melissano, all'altezza del mercato ortofrutticolo di Taviano. A quanto pare l'uomo, che era in compagnia della moglie, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta all'improvviso una vettura che non ha fatto in tempo a frenare. L'uomo è stato travolto ed è morto sul colpo. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia municipale.