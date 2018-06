La vicina sul balcone lo eccita: atti osceni e multa da 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BELLUNO - Si masturba di fronte allapuntando laalle parti intime per far vedere meglio la scena. Questa volta però non ha avuto scampo il 68enne,bellunese, che è stato colto in flagranza dagli agenti della squadra Volanti della Questura. Il vizietto è costato caro al pensionato: la polizia giovedì gli ha notificato un verbale di contestazione per gli atti osceni che prevede ilIl reato infatti è stato depenalizzato: ha come conseguenza un procedimento penale solo se gli atti osceni avvengono in luoghi frequentati da minori. E il maniaco si era scelto bene le sue vittime. Aveva scelto quella coppietta di fidanzati, che abita proprio vicino a lui. La coppia stanca di assistere ogni sera a spettacoli non desiderati ha chiamato la polizia per denunciare