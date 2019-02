Atleta disabile non ha le braccia: accoltella il padre con un paio di forbici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non andrà in carcereatleta disabile di 23 anni dicolpevole di aver ferito con delle forbici il padre. Lo ha aggredito colpendolo allo stomaco nella casa dove vivono. Rory, tuttavia, è nato senza braccia ed è riuscito ugualmente a fare del male al genitore, che tuttavia lo ha perdonato subito. Per il tribunale è una vittima da comprendere e aiutare.Ha preso un paio di forbici con le dita dei piedi e per i giudici è un "giovane straordinario" che ha imparato a usare gli arti inferiori per le sue attività quotidiane. Il padre è finito in ospedale ed è stato operato dopo le ferite inferte dal figlio, ma ha dichiarato di tenere a cuore soprattutto il suo benessere. In famiglia erano nate delle discussioni perché il giovane aveva deciso dopo aver subito delle minacce di portare con sé un'arma a protezione personale. Il padre aveva manifestato il suo dissenso scatenando l'ira del ragazzo. Come riporta il Daily Mail , il procuratoreha detto che il padre ha prelevato “un lungo tubo” da un aspirapolvere e ha spinto il figlio al petto. O'Connor avrebbe risposto ferendo il padre all'addome con la lama della forbice. Il 23enne di Whitchurch, Cardiff, ha definito il gesto "imprudente ma non intenzionale". «Adesso ho una visione più ampia delle difficoltà che mio figlio sta vivendo e il mio sostegno è incondizionato». Niente carcere, ma un ordine di 12 mesi in comunità con 100 ore di lavoro non retribuito e un corso di riabilitazione.