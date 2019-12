Atac, licenziati 17 autisti positivi alla droga: per due era il primo giorno di lavoro

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due autisti dell'sono stati licenziati a Roma a meno di 24 ore dalla loro assunzione. Sono stati trovatidurante il primo giorno di lavoro. I due neo conducenti si sono messi al volante sotto effetto di stupefacenti e sono stati inchiodati dal controllo antidoping a sorpresa contro alcol e droga. Lo riporta il Messaggero.da Atac per droga. Un risultato frutto del pugno duro usato dall'azienda di trasporti romana che ha incrementato i controlli, oltre seimila in due anni, per migliorare la sicurezza dei passeggeri a bordo dei loro mezzi.Secondo il Messaggero uno dei due autisti licenziati era già stato "graziato" dall'azienda che lo aveva assunto nonostante avesse omesso di aver avuto precedenti penali durante il concorso bandito da Atac. I due sono stati colti sotto effetto di stupefacenti durante il loro primo turno di lavoro, iniziato poco dopo il giro di prova. Immediati i controlli degli ispettori che ne hanno certificato la positività e, in poche ore, hanno portato al licenziamento immediato.