L'autista Atac ai ragazzi: «Non fate chiasso». E il branco lo prende a pugni in faccia

ROMA - Ha chiesto ad alcuni ragazzi sull'autobus di fare meno chiasso, ma è finita male: un autista della linea 301 dell'Atac a Roma ieri sera è stato aggredito a pugni da un gruppo di almeno tre giovani, ai quali aveva chiesto di non fare rumore mentre guidava il mezzo, intorno alle 22 di ieri sera.

L'uomo si trovava in via Nemea, a Roma, quando ha fermato la vettura per dire ai ragazzi di non fare troppa confusione. Per tutta risposta i giovani lo hanno aggredito e preso a pugni, fuggendo poi a piedi in direzione di via degli Orti della Farnesina. L'autista ha riportato una contusione al labbro. Sul posto una volante e gli agenti del commissariato Villa Glori che indagano per rintracciare gli aggressori.

