Vaccino AstraZeneca, via libera dall’Ema: «È sicuro ed efficace, nessun legame con eventi di trombosi»

«È sicuro ed efficace, il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino non è associato con un aumento di rischio di eventi tromboembolici e coaguli di sangue». È arrivata la benedizione dell’Ema e ora sarà possibile tornare a somministrare il vaccino AstraZeneca.

Durante la conferenza stampa Emer Cooke, il direttore dell'Agenzia europea dei medicinali, ha confermato l’ok al farmaco di Oxford dopo lo stop “precauzionale e temporaneo” imposto in gran parte del vecchio continente. Per l’Ema il vaccino è sicuro ed efficace e i benefici superano i rischi, specie in una pandemia globale che continua a mietere tantissime vittime ogni giorno. Per Ema inoltre «non si esclude correlazione con eventi avversi rari e spiega che ci saranno degli approfondimenti ad hoc», ha aggiunto Emer Cooke durante il suo intervento.

Una tesi che l’ente europeo ha sempre sostenuto e rimarcato (nei fatti l’Ema non ha mai bloccato AstraZeneca) e che oggi su richiesta degli Stati membri dell’Unione europea ha confermato dopo ulteriori studi approfonditi sui casi di trombosi emersi nelle scorse settimane.

«Abbiamo mobilitato esperti di trombosi e malattia del sangue inclusa la Mhra del Regno Unito. Sappiamo che vaccinando milioni di persone potrebbero esserci casi gravi, il nostro ruolo è quello di cercare di rilevare questi incidenti e indagare possibili connessioni», ha detto ancora Cooke. «I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata», ha sostenuto Sabien Straus, presidente del Prac. «I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell'Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti», ha aggiunto.

«Il foglietto illustrativo deve essere aggiornato - ha detto ancora Strauss - è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali. Ci sono ancora alcune incertezze, abbiamo visto alcuni casi molto rari ed abbiamo raccomandato di aggiungere un'avvertenza, in modo che questa informazione sia resa nota ai medici e al pubblico».

Palù: forse cautele per alcune categorie

«Attendiamo con fiducia» il pronunciamento dell'Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Il responso è atteso per oggi pomeriggio, ma «quello che forse si può anticipare è che la Prac dell'Ema», il Comitato di valutazione dei rischi in farmacovigilanza, «può vedere se c'è qualche popolazione a rischio che magari può prendere il vaccino con un pò più di cautela». Lo ha spiegato il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, in audizione alla Camera, in Commissione Affari sociali.

«Abbiamo bisogno dei vaccini, cerchiamo di essere ottimisti», ha invitato l'esperto, ricordando che presso l'organo di farmacovigilanza dell'Ema anche «ieri si sono espressi dicendo che non c'è un nesso causale» fra la somministrazione del vaccino e i decessi o gli eventi gravi segnalati. Tuttavia, «trattandosi di individui abbastanza giovani - ha precisato Palù - stanno vedendo se nei soggetti c'era qualche difetto, vale a dire la tendenza a sviluppare trombi». Per esempio «se avevano una predisposizione genetica, se avevano assunto eparina, o se prendevano altri farmaci come gli estrogeni che agiscono sulla protrombina e sul meccanismo di coagulazione».

