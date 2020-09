Vaccino Astrazeneca contro il Covid, riprende la sperimentazione. Gli esperti: patologia del volontario non è collegata

Buone notizie per il vaccino elaborato dall'Università di Oxford, insieme alla multinazionale AstraZeneca e al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. Una commissione indipendente di esperti, nel Regno Unito, ha dato il via libera alla ripresa della sperimentazione. Come si ricorderà nei giorni scorsi c'era stata un sospensione perché uno dei 50mila volontari aveva sviluppato una reazione sospetta, un'infiammazione spinale.

LEGGI ANCHE:

Covid, Vaccino Astrazeneca: sospesi i test. «Seria reazione avversa in un volontario britannico»

La verifica eseguita dal comitato tecnico indipendente ha appurato che non vi è collegamento con il vaccino e dunque la sperimentazione può ripartire. Si tratta del vaccino sul quale l'Italia, insieme ad altri paesi europei, ha investito più risorse con la speranza di avere le prime dose, per alcune categorie di cittadini, già a novembre. La sospensione della sperimentazione aveva alimentato il pessimismo, la svolta di oggi sembra andare nella direzione dell'ottimismo, anche la prudenza è sempre necessaria.

LEGGI ANCHE: Vaccino Covid19, Astrazeneca : «Costerà pochi euro, è già in produzione. Entro l'estate i risultati dei test»

Ultimo aggiornamento: 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA