Assalto armato al furgone portavalori: spari e tritolo ma il colpo fallisce

MILANO - Paura e terrore per un assalto a un portavalori, intorno alle 13.30 di venerdì 25 gennaio, a Peschiera Borromeo nell'hinterland est di Milano. Una banda armata composta da tre malviventi è entrata ha assaltato un furgone blindato della "che a quanto pare aveva appena ritirato denaro dall', nella zona industriale.E' stato sparato un colpo di pistola e collegato dell'esplosivo, forse tritolo, al finestrino lato conducente. Il raid non è però andato a buon fine e i malviventi sono scappati in auto a mani vuote.Illesi ma sotto choc i tre portavalori che erano a bordo del mezzo. A Peschiera sono intervenuti subito i carabinieri e anche gli artificieri per disinnescare la carica esplosiva sul furgone.