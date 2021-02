Atti osceni fuori all'asilo, arrestato straniero che si denuda davanti a mamma e bimba

Arrestato ieri dai carabinieri di Garbagnate Milanese un 32enne straniero che si è denudato davanti a una bambina di 4 anni e a sua madre. L'episodio risale alle 16.30 di ieri, quando l'eritreo, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato, si ferma poco distante da un oratorio e da una scuola d'infanzia e inizia a compiere atti osceni per strada, mettendo in fuga la madre e la sua bimba, che riparano in un negozio. Da lì, chiedono aiuto ai carabinieri, che arrestano l'uomo per atti osceni in luogo pubblico in flagranza di reato.

