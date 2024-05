Lodi, rissa a colpi di ascia e livella da muratore in un bar tra romeni e ucraini: un 24enne gravissimo, tre arresti

LODI - Nella rissa avvenuta in un bar poco distante da Lodi sono state coinvolte una decina di persone e un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito. Un'ascia e una livella da muratore sono state usate come armi.

Lo scontro e l'arresto

Una maxirissa tra una decina di persone è scoppiata nella notte in un bar di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e un ragazzo di 24 anni è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Tre romeni incensurati residenti a Caselle Lurani (Lodi), padre e figlio di 42 e 24 anni, e un connazionale di 28 anni che abita a Melegnano (Milano) sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Lodi per rissa aggravata, dopo che si sono fronteggiati con un gruppo di ucraini all'esterno e anche all'interno di un bar di viale Montegrappa. Due ucraini di 53 e 24 anni, anche loro padre e figlio, quest'ultimo ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, residenti nel Pavese, sono stati denunciati a piede libero con la medesima accusa.

I poliziotti delle volanti anche esaminando i filmati della videosorveglianza del bar hanno accertato l'uso di un'ascia e di una livella da muratore come corpi contundenti, assieme ad alcuni arredi del locale e una sbarra metallica. Gli arresti sono stati convalidati in queste ore dal tribunale di Lodi, che ha disposto gli arresti domiciliari.

Nessuno degli indagati finora ha reso noto il motivo della rivalità che si ritiene covasse da tempo tra due dei romeni e i due ucraini. In seguito alla maxirissa, la via è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore.