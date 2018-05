Apicoltore stroncato nel furgoncino: circondato da una nuvola di api

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Dramma nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, in via Salviati a. Unè stato rinvenuto senza vita, probabilmente a causa di un malore improvviso, che potrebbe essere stato causato da unoppure da uno. L’uomo, risultato poi essere unè stato notato da alcuni passanti riverso all’interno del suoin una zona di prato dove era state collocate le arnie su cui stava lavorando.Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, con iche sono giunti poco dopo sul posto: i pompieri si sono vestiti con apposite tute per la presenza delle api, hanno raggiunto l’uomo che è stato portato in zona sicura dove il personale del medico del 118 ha solo potuto constatare la morte. Sul posto i carabinieri della locale stazione insieme alla polizia locale. Degli apicoltori della zona hanno fatto rientrare le api all’interno delleper poi provvedere al recupero delLe operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.