Si ferma al casello sulla A1 per pagare, automobilista trova il casellante morto

Tir con bombole di ossigeno si ribalta: traffico bloccato per ore tra Roma e Orte

Era fermo alaspettando di poter pagare il pedaggio autostradale ma si rende conto che qualcosa non va. Unha scoperto che il casellante,, era morto mentre stava lavorando.L'uomo ha dato l'allarme intorno alle 19.45 di sabato quando è uscito al casello dell’Autosole di Reggio di Mancasale. Voleva pagare il pedaggio con il bancomat ma avuto dei problemi e ha premuto il pulsante per chiedere aiuto, ma nessuno arrivava, così ha deciso di scendere dalla vettura facendo la scoperta choc. Marco Severi (come riporta la Gazzetta di Reggio), aveva 56 anni, era di San Martino in Rio, ed è stato stroncato molto probabilmente da un malore.Immediatamente sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per Marco non c'era più nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso sul posto. La notizia ha sconvolto gli amici e i colleghi, sapevano che aveva avuto dei piccoli problemi di salute ma non pensavano potesse stare tanto male