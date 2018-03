Posteggia e si trova una pistola puntata al capo: presa coppia di fidanzati

di Paola Treppo

TOLMEZZO, CAVAZZO e BAGNARIA (Udine) -pere una denuncia a piede libero per favoreggiamento: nei guai una coppia di fidanzati.Nella serata di ieri, una donna di 33 anni di Tolmezzo ha denunciato ai carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico che intorno alle 20 era stata avvicinata da un uomo con il volto coperto.Il malvivente l'avevacon una pistola e si era fatto consegnare la borsa contente documenti personali, due telefoni cellulari e la somma di 70 euro, per poi dileguarsi nelle vie circostanti.I carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, comandato dal luogotenete Domenico Colonna, dopo una breve e serrata indagine, condotta con il fattivo aiuto della polizia locale, hanno concentrato la loro attenzione nei confronti di un 28enne, un pregiudicato residente aIl ricercato è stato individuato e bloccato nella notte dai carabinieri alle 4.30 ad, nei pressi del, a bordo del proprio automezzo e in compagnia di una ragazza di 25 anni diL’accurato controllo della coppia di, e del veicolo ha portato al rinvenimento di quattro riproduzioni di pistole di varia marca e tipo, tutte acon caricamento a gas, di cui una priva del tappo rosso amovibile e di parte il bottino della rapina. I due telefoni cellulari repinati erano stai gettati via dalla giovane di 25 anni.Il veicolo e le armi sono state sequestrate e la refurtiva ritrovata restituita alla vittima. Il giovane 28enne è stato tratto in arresto per rapina aggravata dall’uso di arma e dal, mentre la donna che era con lui è stata denunciata in stato di libertà per