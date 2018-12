Arrestato mentre era in Comune al matrimonio dell'amico: era un pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Spacciatore arrestato in Municipio a Mestre mentre presenziava al matrimonio dell'amico. Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 21 dicembre, la Polizia Locale ha arrestato un giovane diper il reato didi sostanze stupefacenti, nel corso della celebrazione di un matrimonio civile nella sede del Municipio di Mestre in via Palazzo. Una pattuglia a piedi della Sezione di Mestre, composta da due operatori di recente nomina, ha notato una persona che si aggirava con fare sospetto nell'area pedonale di via Palazzo.Chiesti rinforzi, i due agenti sono stati raggiunti da altri colleghi del Servizio Sicurezza Urbana e dall'unità cinofila antidroga. Il sospettato, visibilmente innervosito, si è recato in Calle del Gambero, uscendovi poco dopo, per raggiungere altri conoscenti ed entrare con loro nella sede del Municipio. La Calle del Gambero è stata quindi ispezionata con cura dall'unità cinofila e gli agenti hanno rinvenuto, nascosto all'interno di una aiuola, parzialmente interrato, un involucro contenente circa sette grammi di eroina in sasso, l'equivalente di 17 dosi, per un controvalore al dettaglio di circa euro 500 euro. Le pattuglie di Polizia Locale hanno quindi fatto irruzione nella sala matrimoni e arrestato lo spacciatore, per poi trasferirlo nella cella di sicurezza del Servizio Sicurezza Urbana a Piazzale Roma.E’ risultato poi che l’arrestato ha precedenti di polizia per rapina e detenzione ai fini di spaccio. Nel corso della mattinata odierna è stato condotto innanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima.