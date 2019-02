Arresto cardiaco in classe in gravissime condizioni ragazzina di 12 anni

Sono gravi le condizioni di una bambina di 12 anni, colpita venerdì mattina da un arresto cardiaco in una scuola media in zona Navile, alla prima periferia di Bologna. Ne ha dato notizia l'edizione locale di Repubblica. Secondo quanto è stato ricostruito, la bambina sarebbe svenuta all'improvviso mentre era in classe.







Dalla scuola è stato dato subito l'allarme al 118 e i sanitari sono intervenuti con un defibrillatore per le prime manovre rianimatorie. La 12enne è stata poi portata d'urgenza all'ospedale Maggiore, nel reparto di rianimazione dove risulta tutt'ora ricoverata in condizioni critiche.

