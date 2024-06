Furti, rapine e sparatoria: il baby-malvivente di 11 anni che sta facendo impazzire gli Stati Uniti

Un ragazzino americano di 11 anni ha già collezionato numerose accuse tra furti, scasso, sparatorie e altri atti violenti. La polizia del New Mexico lo ha etichettato come «molto pericoloso». Il quartiere è distrutto e ne ha abbastanza: fortunatamente è stato arrestato.

Reati a go-go a soli 11 anni

La sua identità non può essere svelata a causa della giovanissima età, ma le accuse sono chiare: furti d'auto, detenzione di armi da fuoco, un'intelligenza malvagia da criminale esperto e adulto. Questo bambino di 11 anni è stato arrestato giovedì notte e ritenuto responsabile di una vasta "escalation di violenze" ad Albuquerque. «È da considerarsi molto pericoloso», ha dichiarato Harold Medina, capo della polizia nella città del New Mexico. «Il suo primo presunto reato risale al 5 maggio, quando un'auto fu rubata nella zona nord-orientale della città - racconta The Mirror - Solo una settimana dopo, il 12 maggio, una donna è stata colpita a una gamba quando quattro bambini hanno preso di mira la sua casa con dei sassi cercando di rompere le finestre. Lo stesso giorno, una ragazza ha denunciato un gruppo di ragazzi che lanciavano sassi contro la sua casa, identificando alcuni di loro come membri di un gruppo del quartiere di noti piantagrane conosciuti come i "Kia Boys"».

Successivamente a questi crimini, secondo le forze dell'ordine, l'atteggiamento dell'11enne si è fatto ancora più violento. Gli agenti hanno dichiarato che qualcuno alla guida di un'auto rubata ha sfondato, in retromarcia, la porta di sicurezza di un'azienda prima di fare irruzione nello stabilimento per danni di oltre 15 mila dollari. Il reato è stato collegato sempre allo stesso 11enne. Il 29 maggio, invece, un uomo ha chiamato i servizi di emergenza per degli spari, indicando come colpevoli i quattro giovani di Kia Boys.

L'arresto e il lungo elenco di accuse

Il capo Medina, venerdì, ha spiegato quanto sia stato deludente e frustrante dover mettere le manette a una persona tanto giovane. Ma il poliziotto è anche grato di aver preso in custodia il ragazzo, che ha riconosciuto i suoi gravi comportamenti e si è lasciato catturare senza che gli agenti dovessero utilizzare la forza. In conclusione, il bambino è accusato di «aggressione aggravata con arma mortale, associazione a delinquere, sparo contro e da un veicolo, sparo in un'abitazione occupata, percosse aggravate, detenzione illegale di armi e furto con scasso», chiarisce ancora The Mirror.