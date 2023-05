Direttore dell'hotel si intrufola di notte nella stanza di un ospite. «Mi ha succhiato le dita dei piedi». Arrestato

Il direttore di un importante hotel del Tennessee è stato arrestato: l'uomo infatti, si è intrufolato nella stanza di un uomo in piena notte e gli ha «succhiato le dita dei piedi»: la notizia è stata diffusa ufficialmente dalla polizia locale. David Neal, un manager di 52 anni al 4th Avenue South Hilton Hotel di Nashville, è entrato di nascosto nella stanza di un ospite mentre dormiva il 30 marzo: in piena notte, mentre l'uomo dormiva, e si è messo vicino ai suoi piedi.

Secondo la polizia metropolitana di Nashville, Neal ha usato una chiave magnetica per entrare nella stanza ed è entrato «intorno alle 5 del mattino», ha spiegato il canale WKRN. L'ospite ha detto alla polizia che si è svegliato con «la bocca di Neal intorno alle dita dei miei piedi» e lo ha immediatamente affrontato a muso duro. La "vittima" ha riconosciuto Neal, perché il giorno prima era entrato nella sua stanza per aggiustare la sua TV. Il manager ha ammesso alla polizia di essere entrato nella stanza, ma si è giustificato spiegando che lo aveva fatto perché sentiva «odore di fumo» e voleva assicurarsi che l'ospite stesse bene. La polizia invece, ha assicurato che Neal non ha mai riferito di aver sentito odore di fumo e non ci sono state altre segnalazioni di ospiti o personale.

Tennessee hotel night manager charged after guest woke up to him sucking on his toes https://t.co/smaQx2sQtu — Rich Valdés 🇺🇸 (@RichValdes) May 6, 2023

Il manager venerdì è stato arrestato nella sua casa in Libano e accusato di furto con scasso aggravato e aggressione. Attualmente è incarcerato con una cauzione di 27.000 dollari.