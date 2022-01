Doveva scontare un solo giorno di carcere: trentenne arrestato e portato in cella

In carcere per 24 ore. Poi di nuovo fuori. E' quanto successo ad un uomo di 30 anni, un cittadino moldavo con precedenti, che è stato arrestato ieri dalla polizia a Milano per un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona. La pena era di un giorno.

Dopo un controllo casuale in via Sammartini, una volante ha fermato un'auto con due persone a bordo. Al momento di identificare il 30enne, gli agenti hanno scoperto della condanna per il reato di furto aggravato. Perciò,hanno arrestato l'uomo, portandolo nel carcere di Bollate, dove sconterà il giorno di carcere. Sarà scarcerato questa sera.

