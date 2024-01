Veronica arrestata per guida pericolosa, la foto della 27enne è virale: «La prigioniera più bella del mondo»

Nel 2014, Jeremy Meeks è diventato virale dopo che la sua foto segnaletica, pubblicata su Facebook dalla polizia di Stockton, in California, ha catturato l'attenzione di tutto il mondo per la sua avvenenza. Meeks è stato soprannominato «il prigioniero più bello del mondo» e, nonostante sia stato condannato a 27 mesi di carcere per possesso di armi da fuoco, la sua inaspettata fama gli ha aperto le porte nel mondo della moda.

La storia si è ripetuta qualche anno dopo con Veronica Koval, un'automobilista di 27 anni della Virginia che è stata arrestata per guida spericolata. Inaspettatamente, la sua foto segnaletica pubblicata su Instagram ha fatto il giro del mondo per la sua bellezza.

L'arresto

Tutto è iniziato il 18 maggio 2018, quando la giovane è stata accusata di guida spericolata. Dopo essersi dichiarata colpevole, Koval è stata condannata a 10 giorni di carcere, a una multa di 750 dollari e le è stata sospesa la patente di guida per 30 giorni.

Con il passare delle settimane, il caso fu dimenticato fino a mesi dopo, quando la diffusione della sua foto segnaletica sull'account Instagram "mugshawtys" fece il giro del mondo, generando un'ondata di commenti sia di ammirazione per la sua bellezza che di critica. Dopo il fenomeno virale, Koval ha commentato nel post di Instagram, con un mix di umorismo e sincerità, che la sua fretta quel giorno era dovuta alla necessità di prendere il suo caffè Starbucks prima di andare al lavoro: «Dovevo prendere il mio Starbucks e andare a lavoro». Una storia che non tardò a diventare virale, facendo il giro del mondo e accumulando commenti di ogni tipo: «Questa donna è bellissima. Materiale da top model» o «Questa è letteralmente la donna più bella che abbia mai visto in vita mia», sono state alcune delle reazioni più popolari da parte degli utenti.