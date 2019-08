Turista fortunata: passeggia nel parco e trova diamante prezioso da 3,72 carati

di Michela Poi

Stava passeggiando in uno dei parchi statali in Arkansas quando si è trovata di fronte a un diamante giallo da 3,72 carati. Miranda Hollingshead, una donna 27enne del Texas, per anni aveva sognato di esplorare il Crater of Diamonds State Park nella Contea di Pike, ma non lo aveva mai fatto fino a venerdì scorso.Così, insieme alla sua famiglia, decide di prendere in mano il coraggio e buttarsi. Una volta dentro al parco, Miranda inizia freneticamente a cercare. Passate delle ore, stanca e stufa di non aver trovarto ancora nulla, si siede all'ombra di un albero per riposarsi, in cima ad una piccola collina. Prende in mano il cellulare, va su Youtube, e cerca un tutorial su «come trovare diamanti». Poi, all'improvviso, vede qualcosa luccicare vicino a sè. «Ho guardato il mio ragazzo per un secondo, e quando ho spostato lo sguardo in basso, l'ho visto mescolato con altre rocce», ha detto Miranda ai giornalisti che l'hanno intervistata. Un diamante da 3,72 carati.La donna, felicissima, gli ha dato subito un nome: «Caro Avenger», in onore della sua passione per i supereroi. Poi, ha deciso di venderlo.Chiunque può provare a trovare diamanti nel Crater of Diamonds State Park per una tassa di accesso di $ 10, secondo il sito web del parco . Più di 33.100 diamanti sono stati trovati dai visitatori del parco da quando è diventato statale nel 1972, tra cui lo zio Sam da 40,23 carati, il più grande diamante mai trovato negli Stati Uniti, secondo il sito web del parco.