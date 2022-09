Ariston fa shopping in Germania: acquistata la Centrotec per un miliardo

FABRIANO - Ariston ha acquistato l'azienda tedesca Centrotec: investimento da oltre un miliardo. Centrotec Climate Systems è tra i leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e il trattamento dell’aria. E' l'acquisizione più grande della storia del gruppo fondato a Fabriano. L'acquisto è costato più di un miliardo di euro alle attuali quotazioni di borsa del gruppo italiano che per crescere ha messo sul piatto 703 milioni in contanti e azioni pari all'11,1% del capitale. Tale componente farà diventare la controllante dell'azienda acquisita, Centrotec, socio di peso nel gruppo che fa capo alla famiglia Merloni.