Arianna, morta a 16 anni di overdose: rinviati a giudizio i 4 spacciatori

di Enrico Chillè

aveva solo 16 anni e tutta la vita davanti, ma, all'interno del bagno della casa del padre. Accanto al corpo privo di vita, c'era una siringa con cui si era appena iniettata la dose diche si era rivelata fatale. Ieri, però,sono stateper aver fornito la droga all'adolescente.Lo ha stabilito, nell'udienza preliminare, il giudice: a processo andranno quattro uomini, di età compresa tra i 24 e i 40 anni, anche se uno di questi è attualmente irreperibile. Arianna, che passava i weeekend nella casa del padre al mare, morì proprio lì, per le conseguenze dell'Laaveva, che per lei era responsabile di aver trascinato Arianna nel tunnel delle droghe pesanti, accusandolo di stalking, lesioni e droga. Le denunce, però, non portarono a misure concrete. Per la morte della ragazza, comunque, c'è un altro procedimento in corso.