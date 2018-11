Arcivescovo sulla Porsche trainata da 50 bambini bufera sulla processione

di Simone Pierini

Ilha scatenato unache si è svolta a Żebbuġ, cittadina di, 47 anni, è stato appena nominato e si è presentato alla tradizionale processione per il neo insediamento in piedi su una Porsche Boxter decappottabile. Non solo, il bolide è trainato, a gran fatica, da 50 bambini vestiti di bianco. Per di più sotto la pioggia.In pieno stile rock star l'arcivescovo, vestito di rosso porpora, saluta la folla che lo accoglie nella sua nuova carica. Il video è iniziato a circolare sul web e la notizia si è sparsa in poco tempo. Immediata è montata la polemica. «Festeggiare la nuova carica passando per il paese in una macchina è una tradizione locale», si è difeso. «Mi dispiace, non credevo che quella processione avrebbe potuto suscitare così tante critiche. Credo che alcuni commenti siano profondamente ingiusti».