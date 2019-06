Gatto scuoiato e arrostito al parcheggio della stazione: un uomo voleva mangiarlo

di Simone Pierini

APRILIAin pieno giornoferroviaria di Campoleone, ad(Latina). È successo lo scorso 5 giugno. Il responsabile sarebbe. La Lav ha ricevuto ile ha pubblicato un foto di un frame. Il filmato è stato inviato da un cittadino che segnalato l’accaduto e denunciato la situazione di degrado, anche per gli animali, in cui da tempo versa l’area.Secondo le testimonianze di chi frequenta abitualmente la stazione, riporta la Lav, il parcheggio, incustodito, è da sempre teatro di reati, dai furti d’auto ai reati sugli animali, in particolare l’abbandono. Nonostante la situazione di degrado, nell’area gravitano e vivono pacificamente cani e gatti randagi, che vengono accuditi volontariamente dai cittadini, gli stessi che alcuni giorni fa si sono trovati ad assistere impotenti alla macabra scena., ma lo avrebbe trovato senza vita, probabilmente investito. Al momento però non c'è nessuna prova a conferma della tesi.con l’intento di cibarsene, una volta arrostito sul fuoco, acceso nel parcheggio. La Lav dichiara di unirsi all’appello dei cittadini denuncianti, chiedendo al Sindaco del Comune di Aprilia, ai Comandi dei Carabinieri e della Polizia di competenza territoriale, maggior controllo e azioni specifiche a tutela degli animali presenti sul territorio