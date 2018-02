Apple pronta a lanciare tre nuovi iPhone uno sarà low cost

Apple si prepara a lanciare tre nuovi iPhone il prossimo autunno. Seconso vari analisti, uno avrà dimensioni record per il gruppo di Cupertino (California) e sarà tra i più grandi smartphone a disposizione sul mercato con cui sfidare quelli che la sudcoreana Samsung chiama «phablet». Un'altro sarà grande quanto l'iPhone X, il dispositivo di alta gamma lanciato lo scorso novembre con un prezzo di partenza di mille dollari. Un altro ancora sarà un modello meno costoso con cui il gruppo punta a competere non solo con Samsung ma anche con la cinese Huawei al fine di non perdere quote di mercato.



Secondo gli analisti di JL Warren Capital, due dispositivi aventi dimensioni diverse avranno uno schermo OLED mentre la versione più economica avrà uno schermo LCD. Tutti e tre gli smartphone dovrebbero avere la funzione che permette lo sblocco attraverso il riconoscimento facciale (quella disponibile ora con iPhone X). Se la superficie anteriore dell'iPhone X è stata trasformata in un unico schermo da 5,8 pollici, il mega iPhone potrebbe arriva a 6,5 pollici. Il titolo Apple sale dell'1,9% a 178,78 dollari, sostenuto anche dal fatto che Warren Buffett ha rastrellato azioni nel corso del 2017

