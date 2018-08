In arrivo tre nuovi iPhone: nuovi colori e maxi-display Uno sarà più economico

Apple lancerà tre nuovi smartphone, aggiornamenti dell'iPhone X, con prezzi, caratteristiche e dimensioni differenti per cercare di attirare il maggior numero di clienti. Tra le novità principali, che dovrebbero essere annunciate a settembre, nuovi colori e schermo più grande. Secondo le anticipazioni di Bloomberg, ci sarà un nuovo iPhone di gamma alta con un display da 6,5 pollici, il più grande mai realizzato da Apple e tra i più grandi sul mercato; sarà il secondo iPhone ad avere uno schermo Oled, che garantisce colori più brillanti, luminosità ai massimi livelli e consumi inferiori.



Apple prevede poi di aggiornare l'attuale iPhone X con uno schermo Oled da 5,8 pollici e novità per quanto riguarda la videocamera e la velocità del processore. La maggiore novità sarà rappresentata da un nuovo smartphone più economico, pensato per sostituire l'iPhone 8, con l'aspetto dell'iPhone X, ma uno schermo più grande, da 6,1 pollici, disponibile in vari colori e con un rivestimento in alluminio; avrà, infine, uno schermo Lcd invece del più costoso Oled.

