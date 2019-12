Caserta, incidente sull'Appia: bambino travolto e ucciso in bici. Paolo Zimbardi aveva 12 anni

Tragedia, ieri sera, a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Un. Paolo Zimbardi, residente della frazione Capodiconca di Arienzo (Caserta) stava ritornando a casa quando, in via Nazionale Appia, nei pressi del supermercato Lidl, la Fiat condotta da un 30enne di Arienzo, lo ha travolto. È stata allertata l'ambulanza del 118 dell'ospedale di Caserta ma quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente per il minorenne non c'è stato nulla da fare.La sua salma è stata trasportata al reparto di Medicina Legale dell'Ospedale Civile di Caserta. I carabinieri della locale compagnia stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente, l'autista è stato sottoposto all'alcoltest.