L'aperitivo? Si fa anche in chiesa a 2,50 euro con stuzzichini inclusi

di Marco Pasqua

Il prezzo è di quelli davvero concorrenziali, praticamente imbattibile: aperitivo e stuzzichini a 2,50 euro, tutto compreso. La location, poi, è unica, da far invidia ai locali più ricercati: la parrocchia, a Villa Gordiani, a. Una strategia, avrà pensato il parroco, per incentivare la partecipazione dei fedeli alla festa religiosa della parrocchia, in programma domenica scorsa.L'iniziativa, rilanciata anche dal sito web della chiesa , non è passata inosservata a chi solitamente frequenta quel luogo e non ha potuto fare a meno di fotografare il cartello (rilanciato da Welcome To Favelas). «Se la ripeteremo? No, no, era solo per la nostra festa», spiega imbarazzato chi risponde al telefono.